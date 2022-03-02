Автобус №281 свяжет Шушары с Московскими воротами

На юге Петербурга планируется запуск нового автобусного маршрута №281. Как сообщает комитет по транспорту, он будет курсировать между Шушарами и Московскими воротами.

Новый маршрут начнет работу с 15 июля. С этой даты перестанет ходить маршрутка К-3, которая следует по данной трассе сейчас.

Маршрут будет доступен для всех категорий пассажиров. Оплатить проезд можно будет любыми видами проездных билетов, включая льготные и студенческие.

Время работы маршрута — с 5:30 до полуночи. На линию выйдут автобусы на 50 пассажиров. Их интервал движения составит от 12 до 15 минут.