Вечерние пробки в Петербурге составили 8 баллов

Вечером вторника, 1 марта, в Петербурге наблюдается повышенный уровень заторов на дорогах. По данным «Яндекс. Пробок» максимально затрудненная дорожная обстановка составила 8 баллов. По состоянию на 20:00 загруженность дорог упала до 6 баллов.

В центре Петербурга сложная дорожная ситуация на Садовой улице от Сенной площади к Невскому проспекту. Невский стоит к площади Восстания во всех направлениях. На набережной Обводного канала плотное движение в районе Лиговского проспекта.

Сложно также на въезде на мост Александра Невского в сторону Заневского проспекта, на Малоохтинском и Новочеркасском проспектах. Затруднено движение по Выборгской набережной и Кантемировской улице. На проспекте Косыгина ДТП в сторону КАД.

На юге сложная дорожная обстановка на Витебском проспекте. На Краснопутиловской улице возле ЗСД произошло ДТП.