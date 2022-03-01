В Смольном рассказали, зачем отказываться от наличных в транспорте

Петербург готовится к полному переходу на безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Как рассказал 78.ru замдиректора «Организатора перевозок» Дмитрий Кучеров, с помощью перехода к безналичному расчету город рассчитывает повысить эффективность перевозок и сократить фонда оплаты труда кондукторов.

Второй задачей замдиректора «Организатора перевозок» видит уменьшение числа злоупотреблений водителями и кондукторами. Но о полном отказе от наличных речи пока не идет — бумажными деньгами можно будет расплатиться в пунктах продаж разовых билетов. С 1 апреля сотня таких пунктов начнет свою работу.

Отмечается, что сеть продаж проездных билетов на базе QR-кодов будет постепенно расширяться в Петербурге. Также планируется добавить опцию пополнения в пунктах продаж проездного билета «Подорожник».