В Комтрансе Петербурга советуют оплачивать проезд «Подорожником»

В петербургском Комитете по транспорту рекомендовали выбирать для оплаты проезда в общественном транспорте карту «Подорожник». Рекомендация опубликована в Telegram-канале ведомства.

На «Подорожник» можно оформить любой вид проездного билета длительного использования, а также Единый электронный билет, позволяющий оплачивать проезд на всех типах городского общественного транспорта.

В Комтрансе также уточнили, что с помощью «Подорожника» можно оплатить и разовый проезд в электропоездах пригородного сообщения. На него доступно оформление проездных длительного действия на количество поездок, билетов «Ежедневно +» и «Рабочего дня +», льготных абонементов.

Карты «Подорожник» продаются в кассах метрополитена, а также в офисах и точках продаж СПб ГКУ «Организатор перевозок». Носитель на электронной карте обойдется пассажиру в 60 рублей, а электронный брелок — в 100 рублей.