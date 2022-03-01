Яндекс расскажет о новых автобусных маршрутах Петербурга

Со вторника, 1 марта, Яндекс Карты запустили сайт, на котором собрана актуальная информация о новых автобусных маршрутах Петербурга. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-губернатор Максим Соколов.

Маршрутная сеть в Петербурге изменится в рамках перехода к новой модели транспортного обслуживания с 1 апреля по 15 июля. 140 маршрутов будут изменены, закрыты или добавлены.

Все изменения отражены на новом сайте и представлены в привычном для пользователей виде. Таким образом Яндекс Карты помогут петербуржцам сориентироваться в изменениях и спланировать маршруты предстоящих поездок. Актуальные данные для сайта предоставлены «Организатором перевозок».