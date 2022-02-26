Движение по восьми трассам Ленобласти ограничат в воскресенье

В воскресенье, 27 февраля, движение в Ленинградской области будет ограничено по восьми федеральным трассам. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение сразу по трем участкам трассы Р-21 «Кола» будет ограничено с 8:00 до 19:00.

Там будут ремонтировать дорожное покрытие, а также установят дорожные знаки. Шумозащитные экраны будут монтировать трассах М-10 «Россия» и А-114 «Вологда — Тихвин», по которым также ограничат движение. На А-181 «Выборг — Светогорск» будут ремонтировать тротуары вдоль проезжей части. Проезд будет затруднен с 9:00 до 19:00. В этот же период на на А-181 «Магистральная» будут убирать снег и ремонтировать асфальт.