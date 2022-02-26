От Парнаса до Ладожского вокзала довезет новый автобус №271

На севере Петербурга с 15 июля запланирован запуск нового автобусного маршрута №271. Он заменит ныне существующую маршрутку К-271 и будет следовать от станции метро «Парнас» к Ладожскому вокзалу.

В Комитете по транспорту уточнили, что обслуживать линию будут автобусы вместимостью 80 пассажиров с системой кондиционирования воздуха. Оплата на новом социальном маршруте будет доступна любыми видами проездных билетов, в том числе льготными проездными, а также банковскими картами.

Пассажиры, которые оплачивают проезд «Подорожником», смогут воспользоваться пересадочным тарифом. В течение 60 минут за вторую поездку им потребуется доплатить только 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатны.

Автобусы №271 будут курсировать с 5:30 до 23:20. Время ожидания на остановке составит от 13 до 18 минут.