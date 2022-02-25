21 новую станцию метро пообещали петербуржцам к 2030 году

В Петербурге планируется существенно ускорить темпы строительства новых станций метрополитена. Как сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин на круглом столе, посвященном реформированию транспортной отрасли города, до 2030 года в городе должна появиться 21 новая станция.

Первыми в 2024 году откроют «Путиловскую» и «Юго-Западную» (Казаковскую) на Красносельско-Калининской линии, а также «Горный институт» на Лахтинско-Правобережной линии. Андрей Левакин отметил, что работы на всех трех в настоящее время идут полным ходом.

Еще три станции появятся в 2026 году. На Невско-Василеостровской линии за «Беговой» построят «Богатырский проспект» и «Планерную», а на Лахтинско-Правобережной - «Театральную».

В 2028 году закончат строить «Шуваловский проспект» на Фрунзенско-Приморской линии. В 2029-м на Красносельско-Калининской достроят «Каретную», «Броневую», «Заставскую» и «Боровую», а на Лахтинско-Правобережной — «Кудрово». Еще девять станция введут в эксплуатацию в 2030-м году.