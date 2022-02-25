65% трамваев и 76% троллейбусов обновят в Петербурге

К 2024 году в Петербурге заменят новыми 65% трамваев и 76% троллейбусов, курсирующих по городу в настоящее время. Такие данные были озвучены в ходе круглого стола, посвященного реформированию транспортной отрасли города.

На новые заменят 339 из 522 петербургских трамваев и 386 из имеющихся в городе троллейбусов. Реализация программы обновления общественного транспорта уже началась и будет полностью выполнена в ближайшие два года.

Параллельно с обновлением парка городского общественного транспорта в Петербурге запланированы масштабные работы по замене трамвайных путей.