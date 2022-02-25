Автобус №270 от Северной площади к метро «Озерки» запустят 15 июля

В Выборгском и Калининском районах Петербурга с 15 июля вводится новый автобусный маршрут №270. Как сообщили в комитете по транспорту, автобусы будут отправляться от станции метро «Озерки», следовать по улице Сикейроса и Северному проспекту до конечной остановки возле Северной площади.

Автобусы заменят существующую маршрутку К-200. На линию выйдет низкопольный транспорт вместимостью 50 пассажиров. Автобусы будут курсировать ежедневно с 5:30 до полуночи с интервалом от 11 до 18 минут.

На маршруте №270 будут действовать все виды проездных билетов, включая школьные, студенческие и льготные.