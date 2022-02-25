27 рейсов не вылетят из Пулково в пятницу

В пятницу, 25 февраля, из петербургского аэропорта Пулково вовремя не отправятся 27 авиарейсов. Вылеты по южным направлениям массово отменены. В частности, в расписании значатся отмены рейсов в Белгород, Ставрополь, Краснодар, Симферополь, Воронеж, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону, Брянск, Курск, Казань, Кишинев.

Часть рейсов не отменены, но задержаны. Не смогли вовремя вылететь из Петербурга пассажиры рейсов в Калугу на 7:00, Тамбов на 7:00, Калининград на 7:55. Задержаны также два рейса с вечерним временем вылета: в Москву на 18:20 и Якутск на 18:30.