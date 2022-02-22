Новый автобус запустят от проспекта Ветеранов к проспекту Маршала Жукова

На юге Петербурга 15 июля появится новый автобусный маршрут №265. Он соединит станцию метро «Проспект Ветеранов» с проспектом Маршала Жукова. Как пояснили в комитете по транспорту, особенно удобно пользоваться автобусами будет жителям многоэтажных домов с улиц Авангардной, Чекистов, Тамбасова. Маршрут также проходит возле взрослой и детской больниц на Авангардной улице.

Автобус №265 заменит маршрутку К-165, которой имеющие право льготного проезда пассажиры могли пользоваться только на общих основаниях. В новом автобусе будут приниматься все виды проездных билетов.

На маршрут выйдут автобусы средней вместимости, рассчитанные на 50 человек. В первый рейс они будут отправляться в 5:30, а последний совершать в 0:30 в будние дни и в полночь — в выходные. Ждать автобус на остановке нужно будет не более 12-16 минут.