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Транспортники Петербурга рассказали о первом этапе подготовки к НМТО

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© Фото: Baltphoto

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Переход на новую модель транспортного обслуживания начнется уже через полтора месяца.

С 1 апреля в Петербурге начинается первый этап перехода к новой модели транспортного обслуживания (НМТО). Как сообщили в администрации Петербурга, всего за время её реализации на улицы Петербурга выйдут более 2800 новых автобусов и появится более 92 новых маршрутов.

Переход к НМТО будет разделен на три этапа. Первый стартует уже в апреле. На линии выйдут 864 новых автобуса, однако все они будут следовать по уже сложившимся маршрутам. Тогда же в Петербурге появится тариф «60 минут» с возможностью неограниченного количества пересадок на наземном общественном транспорте в пределах указанного времени с однократной доплатой в 10 рублей. Тарифные зоны для транспорта отменят, чтобы жители удаленных от центра районов платили за проезд меньше.

В июне 2022 года стартует второй этап, в ходе которого на линию выйдут 693 новых автобуса. Они будут следовать как по новым маршрутам, так и по маршрутам с измененной трассой.

На третьем этапе с 15 июля предусмотрен выход на маршруты 1244 новых автобусов. Основной задачей этапа станет замещение устаревших маршруток социальным городским транспортом.

В Петербурге продолжается активная подготовка к реализации НМТО. Готовят диспетчерские станции и разворотные кольца. В общей сложности подготовка включает 8036 объектов, в том числе остановочные пункты.

К настоящему моменту заключены контракты на обслуживание маршрутов с четырьмя транспортными компаниями: ООО «Вест-Сервис»; АО «Третий парк»; ООО «Домтрансавто»; ООО «Такси». Работу на своих маршрутах продолжит и «Пассажиравтотранс». Перевозчики выпустят на линии новые автобусы большой, средней и малой вместимости на экологичном газовом топливе.

Полный список маршрутов, которые появятся в Петербурге в рамках перехода к НМТО, можно увидеть в особом разделе сайта СПб ГКУ «Организатор перевозок». Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов отметил, что у транспортного блока Петербурга и перевозчиков есть все необходимое для успешной реализации транспортной реформы.

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