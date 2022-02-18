Светофоры появились на двух перекрестках Кронштадта

Новые светофоры появились в Кронштадтском районе Петербурга. Как сообщили в комитете по транспорту в, их подключили на пересечении Кронштадтского шоссе с улицей Зосимова и проспекта Ленина с Гражданской улицей. Оба светофора позволят сделать передвижение более безопасным и для водителей, и для пешеходов.

Развитие Кронштадта как научно-образовательного и туристического кластера делает более интенсивными его транспортные потоки. Этому же способствуют и новые инфраструктурные объекты. Светофоры на сложных перекрестках уменьшат риск дорожно-транспортных происшествий.

В начале февраля в Кронштадте уже ввели в строй два светофора. Эти объекты расположены на перекрестке Кронштадтского шоссе с Цитадельской дорогой и на проспекте Ленина около дома 16.