Петербург готовится к первому этапу транспортной реформы

Первый этап транспортной реформы в Петербурге начнется в апреле текущего года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на первом этапе на линии выйдут 864 автобуса. Они будут обслуживать маршруты с полным сохранением трассы следования.

В июне начнется второй этап транспортной реформы, который добавит к уже имеющимся новые маршруты. Для его реализации потребуется 693 новых автобуса. Наконец, третий этап транспортной реформы в Петербурге стартует в июле. На линии выйдет самое большое количество автобусов — 1244.

В Смольном уточнили, что полностью изменят свои трассы следования только 10% имеющихся маршрутов. Из 544 маршрутов абсолютно новыми будут только 26.