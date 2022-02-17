На проспектах Космонавтов и Институтском ограничат движение

В Московском и Выборгском районах Петербурга вводятся новые временные ограничения дорожного движения. Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции, с 18 февраля по 18 марта будут прокладывать электрокабель на участке проспекта Космонавтов от Кузнецовской до Бассейной улицы.

На Институтском проспекте с 19 февраля по 30 апреля будут монтировать опоры контактной сети. Из-за этого вводятся ограничения на участке от Новороссийской улицы до проспекта Тореза.

На обоих участках проведения работ подрядчики обязаны обеспечить безопасный проход пешеходов.