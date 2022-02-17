От Озерков до Песочного можно будет доехать на новом автобусе

На севере Петербурга с 1 апреля начнет работу новый автобусный маршрут №259. Как сообщили в комитете по транспорту, он свяжет станцию метро «Озерки» и поселок Песочный.

Конечной остановкой маршрута станет железнодорожная платформа «Дибуны». В обоих направлениях движения автобусы будут заезжать к Рентгенорадиологическому институту.

Обслуживать маршрут будут девять новых автобусов вместимостью 50 пассажиров. На линию они будут выходить каждые 18-25 минут, однако долго ожидать на остановке пассажирам не придется. С новым автобусом интервал движения всех следующих в Песочный от станции метро «Озерки» автобусных маршрутов №№ 109, 109А, 109Б, 259 составит не более 10 минут.