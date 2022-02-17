Петербург закупит 81 новый трамвай

В Петербурге объявлен аукцион на закупку новых трамваев для СПб ГУП «Горэлектротранс». Как сообщили в комитете по транспорту, всего планируется закупить 81 двух- и трехсекционный двухкабинный трамвай.

Новые вагоны оснастят всем необходимым для безопасного движения, а также комфорта водителей и пассажиров. Они будут подключены к системе приоритетного проезда общественного транспорта, передающей данные о движении трамвая на светофоры по маршруту его следования. Водители смогут управлять стрелочными переводами дистанционно, а также использовать систему кругового обзора для безопасного маневрирования. Подсчет пассажиров будет вестись автоматически. Комфорт в салоне и кабине водителя в любую погоду обеспечит климат-контроль с автоматической регулировкой температуры. Трамваи также оснастят так называемым мобильным рабочим местом водителя.

Первые вагоны из этой закупки выйдут на маршруты уже во втором квартале текущего года. Полностью заказ Петербург получит до конца 2023 года.