В Комтрансе Петербурга поздравили влюбленных с праздником открытками

В петербургском комитете по транспорту подготовили поздравительные открытки ко Дню всех влюбленных, отмечаемому 14 февраля. Открытки выполнены на основе фотографий в стиле ретро. Снимки сделаны в середине 50-х годов прошлого века и изображают пассажиров и влюбленные пары. К старинным изображениям добавили современные подписи.

В комитете по транспорту выразили надежду, что открытки помогут петербуржцам признаться в своих чувствах друг к другу в День всех влюбленных, а также порадовать близких.

Винтажные открытки опубликованы в Telegram-канале комитета.