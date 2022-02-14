Маршрутки К-155 в Невском районе заменят на новые автобусы

С 1 апреля на маршруты в правобережной части Невского района выйдут автобусы №255А и №255Б. Как сообщили в комитете по транспорту, кольцевые маршруты заменят коммерческие маршрутки №К-155А и К-155Б, которые перестанут ходить.

Маршруты проходят по микрорайону между улицей Коллонтай и улице Тельмана. Автобус №255А будет следовать по часовой стрелке, а №255Б — по тому же кольцу, но против часовой.

Трасса новых автобусных маршрутов проходит возле двух станций метро: «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко». Они также позволяют жителям добраться до учебных и медицинских учреждений, торговых центров.

На оба маршрута выйдут низкопольные автобусы вместимостью 80 пассажиров. Работать они будут ежедневно с 6:00 до полуночи. Оплатить проезд можно всеми видами проездных билетов: электронной картой «Подорожник», льготными, студенческими и школьными проездными, а также бесконтактной банковской картой.

Интервал движения автобусов в час пик составит всего 5-7 минут. Максимальное время ожидания на остановке не превысит 16 минут.