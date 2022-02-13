«Сапсан» прибыл в Петербург с опозданием на 18 минут

В воскресенье, 13 февраля, поезд «Сапсан» из Москвы в Петербург опоздал на прибытие. По графику состав должен был прибыть на Московский вокзал в 19:25.

В пресс-службе ОЖД пояснили, что задержка возникла в самом начале пути. К поезду потребовалось вызвать скорую помощь, поэтому его остановили на станции «Химки». Там он пробыл чуть более получаса, но при подъезде к Петербургу сократил отставание до 18 минут.

Также был задержан поезд №714 Самара — Санкт-Петербург. Он прибыл на Ладожский вокзал на 15 минут позже, чем положено по графику.