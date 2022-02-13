Движение по тоннелю петербургской дамбы ограничат до 17 февраля

В тоннеле судопропускного сооружения С-1 петербургской дамбы с понедельника, 14 февраля, начнутся ремонтные работы. Как сообщили в дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга, движение по тоннелю будут поэтапно ограничивать на Невской и Финской сторонах.

Периодически запланирована полная остановка движения по тоннелю. Однако, она не продлится дольше 7-10 минут. В этот период в тоннели будет вводится и выводится крупногабаритная техника.

14 и 15 февраля ремонтные работы будут вестись на на внешней Финской стороны дамбы. 16 и 17 февраля у автомобилистов возникнут сложности при проезде по тоннелю с внутренней Петербургской стороны.