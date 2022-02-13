Автобусы от Славянки до метро «Шушары» запустят в июле

Новый автобусный маршрут №254 свяжет район Славянка и станцию метро «Шушары». Как пояснили в комитете по транспорту, это абсолютно новый маршрут и он станет хорошей альтернативой автобусам, следующим по Московскому шоссе.

Маршрут разработали специально для жителей Славянки. В пути следования автобусы будут делать всего три промежуточных остановки. Первые автобусы будут отправляться в 5:30, а последние — в полночь.

На линию выйдут низкопольные автобусы, вмещающие 50 пассажиров. В будние дни их интервал движения составит от 12 до 16 минут. В выходные подождать автобус на остановке понадобится чуть дольше — от 14 до 18 минут.