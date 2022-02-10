В Трамвайном парке №1 рассказали, как моют трамваи

Примерно 74 трамвая из Трамвайного парка №1 выходят на линии в Петербурге ежедневно. В комитете по транспорту сообщили, что все они каждый день проходят мойку и дезинфекцию.

Работа проводится в несколько этапов. Сначала трамвай намыливают и очищают загрязнения с бортов. Для этого используют пенный раствор.

Далее дезинфекция салона проводится специальным средством с применением распылителя. Используются только средства, рекомендованные Роспотребнадзором. Сотрудники обрабатывают поручни, сиденья, подоконники и другие контактные поверхности. Заключительным этапом является проезд вагона через щетки автоматизированного моечного комплекса.

Аналогичные процедуры повторяются ежедневно в каждом петербургском трамвайном и троллейбусном парках перед выходом подвижного состава на линии.