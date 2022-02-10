Маршрут автобуса №251 пересечет весь Выборгский район

В Выборгском районе Петербурга готовится запуску новый автобусный маршрут №251. Как сообщили в комитете по транспорту, он будет пересекать район с севера на юг и пройдет по по улице Есенина, проспекту Тореза, улице Карбышева (обратно по Политехнической) и Лесному проспекту. Сейчас часть этих территорий не охвачена маршрутами общественного транспорта.

1 апреля на линию выйдут автобусы средней вместимости на 50 пассажиров. Интервал движения в будни составит от 13 до 18 минут, а в выходные — от 15 до 20 минут. Автобусы №251 будут ходить с 6:00 до полуночи.