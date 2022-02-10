Автобусы №196 следуют по временному маршруту из-за ДТП на Московском шоссе

Утром четверга, 10 февраля, автобусы №196 пришлось отправить по временному маршруту из-за ДТП на Московском шоссе. В пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» пояснили, что авария создает помехи движению транспорта, поэтому автобусы идут в объезд по Софийской улице. На временной трассе движения предусмотрена остановка возле станции метро «Дунайская».

Сколько продлится такое положение дел пока неизвестно. В настоящий момент, согласно данным «Яндекс Пробок» на месте аварии образовался длинный затор.

Пассажирам рекомендовали уточнять текущую трассу следования автобусов у кондукторов при посадке.