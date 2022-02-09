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Трамваи для центра Петербурга стилизуют под 1960-е

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© Фото: Baltphoto

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Новые низкопольные трамваи приспособят под эксплуатацию в историческом центре.

Новые трамваи, разработанные специально для центра Петербурга, станут основной имиджевой премьерой программы «Сохраняя историю, движемся в будущее», которую проводит «Горэлектротранс». Стиль новых вагонов будет соответствовать любимым ленинградцами трамваям 1950-1960-х годов, однако внутри трамваи станут воплощением современных технологий и комфорта.

Новый низкопольный трамвай будет разработан в Петербурге «с нуля» и запущен в серийное производство. При его создании обещают учесть особенности эксплуатации в историческом центре города.

Пока же «Горэлектротранс» начал закупку 54 двух- и трехсекционных трамваев для Трамвайного парка №3. Его подвижной состав обслуживает Василеостровский и Петроградский районы города. Однако, в самом трамвайном парке радиус криволинейных участков пути составляет 14 метров. Современным вагонам, согласно стандартам, необходим гораздо больший радиус для поворота. Устаревшие высокопольные трамваи, которые есть в распоряжении парка сейчас, уже с трудом вписываются в данные кривые. А современные низкопольный трамвай этого сделать не сможет.

Переделывать инфраструктуру парка нельзя, так как он является объектом культурного наследия. Такое решение также нерационально с точки зрения затрат. Чтобы решить проблему, создадут специальные новые вагоны с укороченной базой. Несмотря на то, что трамвай разрабатывается именно для Петербурга, в последствие наработки могут использовать для Краснодара, Волгограда и Ростова-на-Дону.

Проект создания новых трамваев получил название «RetroFuture». Планируется, что техническое оснащение трамвая не утратит свою актуальность и через десять лет. В будущем его можно будет например, модернизировать под автопилотирование. Пока же новые трамваи будут иметь систему активной помощи водителю. Автоматика позволит экстренно затормозить вагон при появлении на путях какого-либо препятствия или пешехода в темное время суток.

В 1960-х годах в Ленинграде только яркие вагоны с хромированными молдингами, разработанные основателем школы ленинградского дизайна Иосифом Ваксом. Они выгодно выделялись на воне вагонов довоенного и послевоенного периода. Именно их решено взять за основу при разработке внешнего вида будущего трамвая. Элементы ретро-стиля в новых трамваях будут изготавливать из композитных материалов.

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