От Черной Речки до Ручьев можно будет доехать на новом автобусе

На севере Петербурга 15 июля начнет работу новый автобусный маршрут №250. Он частично заменит коммерческий маршрут №К-131, который прекратит работу.

Как сообщили в комитете по транспорту, трасса нового маршрута будет проходить от станции метро «Чёрная речка» мимо станции метро «Площадь Мужества» до железнодорожной станции «Ручьи». При этом, новый маршрут «захватит» улицы, где ранее общественный транспорт не ходит. В частности, маршрут проложен по участку улицы Верности от улицы Карпинского до улицы Бутлерова.

На маршрут выйдут низкопольные автобусы, каждый из которых будет вмещать 50 пассажиров. Интервал движения будет варьироваться от 10-12 минут в пиковые часы, до 15-18 минут в остальное время на буднях.

Автобусы будут курсировать и в выходные. Интервал составит от 15 до 20 минут.