В ДТП на Наставников пострадали двое подростков

В Красногвардейском районе Петербурга произошло ДТП , в котором пострадали двое несовершеннолетних. Как сообщает пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подростки находились в Chevrolet Captiva под управлением 46-летнего мужчины. Ford Escape, за рулем которого находилась 20-летняя девушка водитель, врезался в двигавшийся навстречу Chevrolet при повороте налево.

Обеих несовершеннолетних пассажиров Chevrolet в итоге госпитализировали в состоянии средней тяжести. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что факту ДТП проводится проверка. За прошедший год девушку-водителя привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД 30 раз.