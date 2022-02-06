Новый автобусный маршрут свяжет Гражданский проспект и «МЕГУ Парнас»

На севере Петербурга готовится к запуску новый автобусный маршрут. Как сообщили в комитете по транспорту, автобус №247 начнет работу с 1 апреля.

Новый автобус заменит маршрутки К2. Он будет курсировать между станцией метро «Гражданский проспект» и торговым комплексом «МЕГА Парнас».

На маршрут выйдут автобусы вместимостью от 80 пассажиров. Курсировать они будут с 9:00 до 22:35 и по будням, и по выходным. Интервал движения новых автобусов составит от 15 до 17 минут.