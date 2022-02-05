Маршрутки №246 в Петербурге заменят на автобусы с таким же номером

С 15 июля петербургскую маршрутку №246 заменят автобусы. Номер маршрута не изменится. Трасса маршрута также останется прежней: от Лигово до станции метро «Купчино». В пути следования автобусы будут проезжать через четыре района Петербурга.

Как сообщили в комитете по транспорту, обслуживать маршрут №246 будет новая низкопольная техника, оборудованная кондиционерами, информационными медиакомплексами, устройствами для оплаты проезда.. На линию выйдут 30 автобусов, вмещающие от 80 пассажиров.

Автобусы №246 будут ходить ежедневно с 5:30 до 0:30. В час пик они будут подъезжать к остановкам каждые 8-10 минут. В остальное время интервал движения составит не более 16 минут.