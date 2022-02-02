Вестибюль станции «Московская» закрывают на ремонт 6 февраля

Капитальный ремонт второго вестибюля станции метро «Московская» начинается 6 февраля. Как сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», ремонт продлится 11 месяцев.

Вестибюль закроют для входа в 21:00 6 февраля. На время ремонта пассажиры по-прежнему могут пользоваться вестибюлем №1 с выходами на улицу Типанова и Авиационную улицу.

На весь период ремонта вход в вестибюль №1 станции «Московская» будет ограничен с 7:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. В пресс-службе метрополитена попросили пассажиров заранее планировать свой маршрут.