Автобус №243 свяжет Московское шоссе и Балтийский бульвар

В Петербурге планируется запуск нового автобусного маршрута №243, который будет следовать от Балтийского бульвара по по улице Маршала Захарова, Ленинскому проспекту, Московскому проспекту и Московскому шоссе. Как пояснили в комитете по транспорту, новый автобус сможет частично или полностью заменить нынешние коммерческие маршруты №К-43, К-242 и ряд других, которые будут закрыты.

15 июля на маршрут №243 выйдут 23 автобуса вместимостью от 80 пассажиров. В час пик новые автобусы будут ходить с интервалом всего от 7 до 9 минут. В остальное время он составит 10-12 минут.