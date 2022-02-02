В среду утром дороги в Петербурге аномально опустели

Петербург встретил утро среды, 2 февраля, с непривычно пустыми дорогами. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», их загруженность в утренний час пик составила четыре балла, хотя обычно она не менее шести.

По состоянию на 10:30 утра петербургские дороги абсолютно свободны. Их загруженность составляет всего 3 балла.

Аномально свободные дороги в Петербурге наблюдаются, несмотря на погодные сложности. В городе не прекращается снег, который обычно добавляет к загруженности как минимум один балл.

Без аварий на утренних дорогах все же не обошлось. ДТП на Каменноостровском проспекте перед Троицким мостом существенно осложнило дорожную обстановку в этом районе.