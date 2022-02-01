Прокуратура проверит очереди на российско-финской границе

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту очередей на российско-финской границе, зафиксированных на пропускном пункте Торфяновка. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительной версии автомобили на границе задержал сильный снегопад.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства в части содержания пунктов пропуска через границу РФ из-за затруднения движения транспорта по территории пункта Торфяновка. Проблема возникла в ночь с 29 на 30 января, когда случился обильный снегопад, вызванный циклоном «Надя».

Предварительно сотрудники транспортной прокуратуры установили, что уборка снега в Торфяновке проводилась недостаточным количество техники. Ситуацию в пункте пропуска удалось стабилизировать 31 января.