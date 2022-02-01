У петербургского комитета по транспорту появился аккаунт в Instagram

Петербургский комитет по транспорту воздал официальный аккаунт в Instagram. Как пояснили в Комтрансе, он станет средством коммуникации с молодежью.

В аккаунте соберут всю актуальную информацию по петербургскому общественному транспорту. В актуальном уже опубликованы тарифы, билеты, маршруты, изменения транспорта, ссылки на страницы комитета в других социальных сетях. В Комтрансе подчеркнули: в аккаунте есть все для тех, кто впервые за много лет отказался от личного автомобиля и пересел на общественный транспорт.

Раз в неделю в аккаунте будут публиковать короткие видео с полезной информацией для пассажиров. Они смогут узнать о тарифах и возможностях сэкономить на поездках, нюансах использования «Подорожника» и «Единой карты петербуржца».

Отвечать на часто задаваемые вопросы пассажиров планируют в сторис. Там же можно узнать о нововведениях работы общественного транспорта, а также обновленной модели транспортного обслуживания пассажиров.