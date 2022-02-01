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Новый автобус будет ходить между платформой «Сергиево» и проспектом Ветеранов

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© Фото: Baltphoto

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Маршрут начнет работу с 15 июля.

В Петербурге появится новый автобусный маршрут №242. Как сообщили в комитете по транспорту, он соединит железнодорожную платформу «Сергиево» и станцию метро «Проспект Ветеранов». Автобусы будут проходить возле жилого комплекса "Солнечный город".

Маршрут начнет работу 15 июля. На линию выйдут новые низкопольные автобусы. На маршруте будут действовать все виды проездных билетов, в том числе льготные, школьные и студенческие.

Первые автобусы от ж/д станции «Сергиево» будут отправляться уже в 5:30, а последние от проспекта Ветеранов следовать в 00:45. Как ожидается, появление нового автобусного маршрута позволит разгрузить троллейбус №46.

Ждать автобус в часы «пик» не придется дольше 13 минут. В остальное время интервал движения составит не более 18 минут.

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