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Перехватывающая парковка на Тепловозной улице заполнена на 85%

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© Фото: Baltphoto

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Такая загрузка наблюдается уже в первый месяц работы «перехвата».

Перехватывающая парковка на Тепловозной улице в Рыбацком пользуется популярностью у автомобилистов. Как сообщили в комитете по транспорту, её наполняемость в первый месяц работы составила 85%.

Востребованность стоянки в Комтрансе объяснили её крайне удачным местоположением. Парковка находится всего в ста метрах от станции метро «Рыбацкое». Перехватывающая стоянка рассчитана на 100 машиномест. Оставить здесь автомобиль можно бесплатно при условии последующей пересадки на общественный транспорт.

В конце декабря 2021 года в Петербурге начали работу еще две перехватывающие парковки. Одна из них на 58 мест находится на Торфяной дороге возле станции метро «Старая деревня», а вторая на 89 мест — недалеко от железнодорожной платформы «Царское Село».

На сайте СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" опубликован первый перечень работающих в Петербурге перехватывающих парковок. А в официальном сообществе организации в социальной сети «ВКонтакте» горожане могут проголосовать за место, где появится следующая стоянка.

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