Петергофское шоссе и ТЦ «Мега Дыбенко» свяжет новый автобус

В Петербурге появится новый автобусный маршрут, который будет проходить сразу через пять районов города. Как пояснили в комитете по транспорту, автобус №239 заменит коммерческий маршрут К-339 с 1 июня.

Трасса маршрута проходит через Красносельский, Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы. Он соединит Петергофское шоссе и торгово-развлекательный комплекс «Мега Дыбенко» в Ленобласти. Появление нового автобуса позволит усилить транспортные связи в южной части Петербурга, соединив Ленинский проспект, улицу Типанова, проспект Славы, Ивановскую и Народную улицы. Сейчас это одно из самых напряженных транспортных направлений.

Обслуживать новый маршрут будет 21 новый автобус вместимостью 80 пассажиров. В пиковые часы будних дней его потребуется ждать не более 12 минут, а в остальное время — до 15 минут. В выходные автобусы будут курсировать с интервалом от 14 до 17 минут.