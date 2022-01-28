Петербургу выделят 24 миллиарда рублей на дороги и трамваи

Петербургу выделят инфраструктурный кредит на на развитие транспортной инфраструктуры и закупку подвижного состава. Соответствующее соглашение подписали городские власти и Министерство финансов РФ 26 января.

Денежные средства пойдут на строительство транспортной развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока, которое должно завершиться в 2024 году. Еще один проект, который получит финансовую поддержку, — Витебская развязка, которая является первым этапом создания Широтной магистрали скоростного движения.

В Петербурге также планируется существенно обновить подвижной состав. Кредитные средства направят на приобретение 169 трамваев. 9,7 миллиардов рублей будет выделено на эти цели уже в текущем году.