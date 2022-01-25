В Петербурге тиктокер довел кондуктора до нервного срыва

В Петербурге произошел конфликт пассажира и кондуктора, который закончился нервным срывом последнего. Как сообщает «МК в Питере», молодой человек специально провоцировал кондуктора на конфликт, а после записал видео и выложил в социальные сети.

Встреча пассажира и кондуктора была не первой. Ранее тиктокер уже снимал видео, в каждом из которых выливал на кондуктора очередную порцию негатива. Упоминалась в них и национальность женщины.

В первом ролике женщина на провокацию не поддалась. Однако, во втором она стукнула провокатора валидатором и он тут же выложил данный ролик в сеть.

В соцсетях молодого человека встречается в основном однотипный контент. Он доводить кондукторов, а после записывает их эмоции и выкладывает получившееся видео. Интересно, что пользователям его контент не нравится. Зрители массово вступаются за пострадавших кондукторов.

В "Пассажиравтотрансе" уже рассказали о положительных характеристиках и многолетнем опыте работы данного кондуктора. В ситуации на предприятии пообещали разобраться.