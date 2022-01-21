Несколько улиц в Петербурге перекроют в конце января

В Петербурге в связи с проведением работ вводятся новые ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.

В период с 25 по 28 января будет закрыт проезд по Гагаринской улице от набережной Кутузова к Шпалерной улице на этом участке будут реконструировать телефонную сеть. 29 и 30 января работы будут проводится улице Чайковского от Гагаринской улицы до Соляного переулка, а 31 января и 1 февраля проезд закроют по улице Оружейника Федорова от Гагаринской улицы до Соляного переулка.

С 25 января по 8 апреля на Железнодорожном проспекте будут прокладывать водопровод. Из-за этого перекроют движение на участке от Белевского проспекта до улицы Седова. Проезд по Варфоломеевской улице от улицы Седова к Белевскому проспекту также будет закрыт.