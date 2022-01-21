Автобусам №196 пришлось объезжать Московское шоссе второй день подряд

В пятницу, 21 января, автобусы №196 пустили в объезд по временным маршрутам. Причиной стало ДТП на Московском шоссе и собравшаяся после него пробка внушительных размеров. Со стороны Колпино автобус отправили объезжать затор по Софийской улице через станцию метро «Дунайская».

Как пояснили в комитете по транспорту, к настоящему моменту автобусы уже вернули на привычный маршрут. Они следуют со стандартными интервалами.

ДТП и связанные с ними заторы случаются на Московском шоссе второй день подряд. В четверг, 20 января, автобусы также пришлось пускать в объезд на некоторое время до улучшения дорожной ситуации.