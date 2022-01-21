Петербург закупит 57 новых трамваев

Конкурс на поставку 57 новых трамваев объявил петербургский «Горэлектротранс». На обновление подвижного состава потратят почти сем миллиардов рублей.

Новые трамваи город получит в течение двух лет. Средства на их приобретение будут выделены из бюджета по программе модернизации подвижного состава.

Как уточняется на сайте Госзакупок, все трамваи должны быть со стопроцентно низким уровнем пола. 54 из них будут двухсоставными, вмещающими до сотни пассажиров. Также запланирована покупка трех трехсекционных трамваев вместимостью по 200 пассажиров каждый.

45 трамваев Петербург должен получить уже до конца текущего года. Остальные поступят в 2023 году.