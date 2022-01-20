Автобус №196 вернулся на прежний маршрут после ДТП

Утром четверга, 20 января, на участке Московского шоссе от Колпинского шоссе в сторону города случилось сразу несколько ДТП. Первое произошло недалеко от Колпинского шоссе, второе — у Курьерского проезда.

Из-за дорожно-транспортных путешествий были временно изменены маршруты движения общественного транспорта в районе. В объезд сложного участка отправились четыре автобуса.

Как сообщили в петербургском комитете по транспорту, автобус №196 уже вернулся на свой постоянный маршрут. Он следует с обычным интервалом.

По состоянию на 12:20 сервис «Яндекс Пробки» фиксирует на Московском шоссе незначительные затруднения движения на отдельных участках.