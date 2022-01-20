Власти Петербурга хотят разгрузить центр, сделав въезд платным

Въезд в центр Петербурга на личном автотранспорте может стать платным. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» рассказал спикер Законодательного собрания города Александр Бельский.

Парламентарий отметил, что платный въезд может стать частью масштабной транспортной реформы Петербурга. В частности, с помощью этой меры власти рассчитывают решить проблему нехватки парковочных мест в центре, разгрузить его и уменьшить пробки.

Точные сроки реализации таких изменений в центральных районах Петербурга пока неизвестны. Александр Бельский отметил, что город двигается в стороны Европы, где в настоящее время принято не иметь личного автомобиля и ездить на общественном транспорте.