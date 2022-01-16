Маршрутку К-322 в Петербурге заменит автобус

В Петербурге появится новый автобусный маршрут №222. Автобус заменит маршрутку №К-322 и будет курсировать между станциями метро «Ладожская» и «Удельная».

Как пояснили в ведомстве трасса маршрута автобуса и ходящей в настоящее время маршрутки полностью совпадает. Автобусы выйдут на линию 15 июля и будут следовать по трем густонаселенным районам Петербурга: Выборгскому, Калининскому и Красногвардейскому.

Обслуживать маршрут будут 18 новых автобусов, вмещающих 50 пассажиров. Автобусы будут ходить ежедневно с 5:30 до 0:30. В будни интервал движения составит от 9 до 13 минут. В выходные его увеличат до 15-20 минут.