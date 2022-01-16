В Петербурге растет количество ДТП из-за сугробов на обочинах дорог

С начала зимы в Северной столице наблюдаются комплексные проблемы с уборкой улиц от снега и наледи. Коммунальные службы города оказались не готовы к обильным снегопадам, что привело к снежному коллапсу в городе. Ситуация остается критической и к середине января. На обочинах дорог по-прежнему остаются неубранные кучи снега, превращающиеся под действием перепадов температур в заледеневшие сугробы. Это создает серьезные препятствия для автомобилистов и способствует росту уровня аварийности на улицах Петербурга.

Напомним, ситуация на дорогах Северной столицы обострилась с обрушившимися на город обильными снегопадами в конце ноября. Коммунальные службы оказались технически не подготовлены к зимнему сезону, несмотря на заявления Смольного и губернатора Александра Беглова. В связи с некачественной уборкой снега и наледи в Петербурге резко увеличилось количество ДТП, о чем неоднократно писали СМИ. По сообщениям пресс-службы Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на 12 января, за одни сутки в городе произошло более 400 автомобильных аварий, и количество подобных инцидентов может существенно увеличиться в условиях продолжающегося в Петербурге снежного коллапса.