Топливо из опрокинувшейся цистерны вытекло на ЗСД

Утром четверга, 13 января, на 43-м километре Западного скоростного диаметра произошло ДТП. Как сообщает «Фонтанка», в результате опрокинулась цистерна, топливо из которой начало вытекать на проезжую часть.

ДТП произошло еще до 9:00. Однако, к полудню опрокинувшаяся цистерна все еще была на прежнем месте, мешая проезду транспорта. «Яндекс. Карты» оценивают протяженность затора, скопившегося в этом месте, приблизительно в один километр.

Сведений о пострадавших в ДТП не поступало. Пока неизвестно, когда цистерну уберут с Западного скоростного диаметра.