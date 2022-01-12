Причиной рекордной пробки на ЗСД стала авария

Утро среды, 12 января, в Петербурге началось с гигантской пробки на Западном скоростном диаметре. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает протяженность затора в 4,5 километра или 36 минут, хотя обычно данный участок можно преодолеть за три. Пробка на ЗСД растянулась от Шуваловского проспекта до Приморского проспекта.

Оператор ЗСД также предупредил о нетипичном заторе на данном участке. В приложении «Ваш ЗСД» появилась информация об аварийном транспорте при движении от Богатырского проспекта на Приморский проспект.

По состоянию на 11:30 дорожная ситуация в Петербурге чуть более напряженная, чем обычно. 2Яндекс.Пробки2 оценивает загруженность дорог в 4 балла.